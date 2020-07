Chaos compleet: Degradant krijgt gelijk en mag op hoogste niveau in België spelen

Ook thuis is NAC-doel­man Olij in topvorm: ‘Maar met verhuizen heeft mijn vrouw niet zoveel problemen’

9:14 Dinsdag in Zundert willen veel mensen horen van Nick Olij, die tegen Sparta Nijkerk na een coronastop van bijna vijf maanden weer onder de lat staat, of hij NAC trouw blijft. En of de doelman toch alsjeblieft niet naar Willem II gaat zoals de obscure krochten van de wandelgangen suggereren. Maar hoe is het eigenlijk met zijn aanstaande vaderschap?