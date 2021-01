Chaos bij Olympique Marseille: woedende fans bestormen trainingscomplex

Volgens onder meer de regionale krant La Provence hebben de supporters geprobeerd in te breken op het complex. Ook is de ingang bestookt met rookbommen en vuurwerk, terwijl er een boom in brand is gestoken. Een groepje fans zou zich inderdaad toegang tot het complex hebben verschaft.



Het is niet bekend of de spelers en staf aanwezig zijn. La Provence schrijft dat dat niet onwaarschijnlijk is, omdat Marseille vanavond speelt tegen Stade Rennes. Normaliter verblijft de selectie in de uren voor een thuiswedstrijd op het trainingscomplex.