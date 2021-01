Chaos bij Marseille en Saint-Étienne: woedende fans bestormen trainingscomplex

‘Het beeld dat alle leden van de harde kern hersenloze idioten zijn, moet drastisch worden bijgesteld’

10:00 ‘Drastische tijden vragen om drastische maatregelen ~ Hippocrates (460 v Chr.). Nadat de storm is gaan liggen, komt burgemeester Depla in de donderdagkrant met een statement. Ja, hij is blij met de steun en nee, het is zeker niet de bedoeling dat burgers het recht in eigen hand nemen. De politie blijft de baas op straat (en zeker niet Vak-G bedoelt de burgervader eigenlijk). Tsja, achteraf is het makkelijk lullen.