Chaos bij Barça duurt voort: club dreigt met rechtszaak tegen voormalige vice-voorzitter

Monoloog Don­gen-spe­ler Thom Avontuur over zijn eerste maanden in ETZ Tilburg: ‘Emotioneel gezien zijn het stressvol­le dagen’

13:54 Hij werd geen profvoetballer, maar arts. Thom Avontuur (25), middenvelder van Dongen, vertelt over zijn eerste maanden in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in zijn woonplaats Tilburg. Midden in de coronatijd.