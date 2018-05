Champions Leaguefinale niet in gevaar voor geblesseerde Ronaldo

,,Het zou perfect zijn als hij een week daarvoor tegen Villarreal al weer kan meedoen'', zei de Fransman.



Ronaldo raakte zondag tijdens de 'Clásico' tegen FC Barcelona (2-2) geblesseerd toen hij in de veertiende minuut de 1-1 binnentikte. De Portugees werd daarbij door Gerard Piqué hard geraakt op zijn rechterenkel, die dubbel klapte. Ronaldo verbeet de pijn en speelde de eerste helft uit, maar werd in de rust gewisseld.



,,Zijn enkel is verstuikt, maar wel stabiel'', zei Zidane. ,,Aan het bot mankeert niets. We zijn nu 48 later en hij is al weer aan het lopen. Dat typeert hem, Cristiano wil altijd spelen.'' Ronaldo doet woensdag tegen Sevilla niet mee en ontbreekt waarschijnlijk ook zaterdag tegen Celta de Vigo.