Champions League-winst geeft Nathan Aké ‘beste gevoel ooit', 'trotse’ Denzel Dumfries kijkt met jaloezie naar Oranje-collega

Met video Manchester City laat Feyenoord juichen: Rotterdam­mers in pot 1 bij Champions Lea­gue-lo­ting

Feyenoord is kampioen van Nederland en speelt daardoor komend seizoen weer in de Champions League. De Rotterdammers ontlopen daarin met hulp van Manchester City de beste ploegen in de groepsfase. Nu City de landstitel binnen heeft, maar ook de Champions League heeft veroverd, zijn de Rotterdammers zeker van een plek in pot 1 bij de loting.