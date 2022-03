Champions League vanavond: Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op zoek naar stunt tegen Virgil van Dijk

Welke clubs bereiken de laatste acht van de Champions League? Op die vraag wordt deze en volgende week antwoord gegeven. Volgende week is het pas de beurt aan Ajax tegen Benfica, maar ook vanavond is er al voldoende reden om er eens lekker voor te gaan zitten.

Dinsdag 21.00 uur: Bayern München - RB Salzburg

Vanavond beginnen de eerste twee returnwedstrijden in de achtste finale van de Champions League. Bayern München probeert tegen RB Salzburg de late 1-1 van drie weken geleden een goed vervolg te geven. De Duitsers zijn na de bijna-nederlaag van de heenwedstrijd gewaarschuwd: zo makkelijk als Salzburg vorig seizoen in de Champions League over de knie werd gelegd, zal het nu niet gaan. Toen werd het het uit 2-6 en thuis 3-1 voor der Rekordmeister.

Salzburg, dat geplaagd wordt door blessures, zal juist hoop putten uit de heenwedstrijd. Mocht Salzburg tot de kwartfinales doordringen, dan lukt dat een Oostenrijkse club voor het eerst sinds het seizoen 1984/85. Toen stootte Austria Wien door tot de laatste acht van de toen nog Europacup 1.

Volledig scherm Kingsley Coman viert de 1-1 tegen RB Salzburg. © AFP

Dinsdag 21.00 uur: Liverpool - Inter

Op papier een kraker: de nummer twee van Engeland tegen de nummer twee van Italië. Toch zal het voor Liverpool en aanvoerder Virgil van Dijk voelen alsof de buit al bijna binnen is na de 2-0 uitzege die de Reds drie weken geleden boekten in Milaan. Liverpool steekt bovendien in blakende vorm: er is dit kalenderjaar nog niet verloren door de ploeg van Jürgen Klopp.

Tegenstander Inter gaat het allemaal wat moeizamer af. In de competitie zijn de resultaten wisselvallig, maar nog altijd is de koppositie in de Serie A niet uit het zicht. Sterker nog, Inter kan bij winst in de wedstrijd die het nog te goed heeft de koppositie weer overnemen van stadsgenoot AC Milan. De ploeg met de Nederlandse internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij is op Anfield op jacht naar een stunt, die ze voor het eerst 2011 weer naar de kwartfinales zou brengen.