Champions League is thuis: Real Madrid toont cup met grote oren

zondag 3a RBC ondanks nederlaag periodekam­pi­oen, UVV'40 veilig

22:15 'Waar twee honden vechten om één been, loopt de derde ermee heen'. Dat spreekwoord gold in de zondag derde klasse A. Victoria'03 en Roosendaal speelde gelijk, waarna Philippine met de belangrijke derde plaats ervandoor ging. Onderin handhaafde UVV'40 zich in een rechtstreeks duel tegen Hontenisse.