Champions League-finale als opwarmer voor WK in Frankrijk

Door Tim Reedijk



Grote kans dat er een appje vanuit Barcelona naar Lyon is gestuurd, ergens in de afgelopen weken. Want Lieke Martens gaf vlak voor het uitkomen van haar boek Lieke aan dat dat nog wel ging gebeuren. Even een sneertje naar Van de Sanden, zo vlak voor de Champions League-finale vanavond in Boedapest tussen Barcelona en Olympique Lyon.



Martens en Van de Sanden zijn speelsters die volgende maand worden geacht om een dragende rol te spelen bij Oranje op het WK in Frankrijk. De invloed van Van der Gragt moet na haar lange blessure nog blijken. In elk geval komt minimaal één speelster met een Champions League-titel op zak aan in Zeist om zich voor te bereiden op het WK. Van de Sanden won vorig jaar trouwens al de Champions League; bij Martens staat die prijs hoog op haar wensenlijstje.



,,Ik ben er dit jaar zo dichtbij. Nog 90 minuten, of misschien 120 en penalty’s, je weet het niet. Ik wil in clubverband graag die prijs winnen”, aldus Martens, die dit seizoen Atlético Madrid haar elftal zag aftroeven in de strijd om het landskampioenschap in Spanje. ,,We hebben twee keer van ze gewonnen, maar punten laten liggen tegen de mindere tegenstanders. Vooral in het begin van het seizoen. Daar baal ik ontzettend van, want ik vind ons beter. Dat durf ik gewoon te zeggen.”