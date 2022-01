Chagrijn rijdt mee tijdens EK in Thialf: ‘Geen visie, geen leiderschap’

Door Pim Bijl



Uitgerekend Patrick Roest, altijd correct en rustig, beet de voorbije dagen woedend van zich af na het omstreden besluit van de selectiecommissie. Na een kopje koffie met technisch directeur Remy de Wit begrijpt Roest nog altijd niet waarom hij in Peking niet mag uitkomen op de olympische 1500 meter. Als het aan de zilveren medaillewinnaar van vier jaar geleden had gelegen, was het startbewijs naar hem in plaats van Marcel Bosker gegaan. Dan had Bosker de massastart gereden, maar daar is gekozen voor Sven Kramer. En juist met die twee mannen rijdt hij vanavond in Heerenveen én straks in Peking de ploegenachtervolging.

Zo spelen de EK afstanden van dit weekeinde zich af in een vat vol sentimenten. Ook omdat behalve de drie Jumbo-ploeggenoten alle andere hoofdrolspelers in actie komen. Thomas Krol, die Roest openlijk bijviel. Jorrit Bergsma, die de olympische massastart gaat rijden naast Kramer, met wie hij een pijnlijk verleden deelt sinds de ploegenachtervolging van Sotsji in 2014. Tijmen Snel en Dai Dai Ntab, de mannen die na het OKT hun plaats kwijtraakten en straks thuis achterblijven, rijden wel in Thialf. En op de tribune zal bondscoach Jan Coopmans toekijken.

En alsof het allemaal nog niet gevoelig genoeg was, ziet Roest op deze EK niet Kramer maar Bosker de massastart rijden, precies zoals hij het zelf zou willen in Peking. Want met die opstelling was er voor hem wél een plaats op de olympische 1500 meter geweest. ,,Dat is écht zout in de wond van Roest strooien”, vindt Mark Tuitert. ,,Dat Bosker nu wordt opgesteld en Kramer niet vanwege ‘energiemanagement’, dat vind ik echt lulkoek. Dan gaat de bondscoach met zijn selectie op de stoel van een trainer zitten. Áls je Kramer vanuit het niets opstelt in Peking, dan moet je hem nu wel aan het rijden met Bergsma laten wennen. Zodat je tenminste nog één keer oefent. Nu is het zowel op tactisch als menselijk vlak richting Roest strategisch onbegrijpelijk. Als je dat niet ziet en niet doorhebt, vraag ik mij af hoeveel verstand van langebaanschaatsen je hebt.”

Dat het OKT, de matrix en de selectie voer voor discussie zouden opleveren, was wel te verwachten. Bij de vrouwen hoefden uiteindelijk geen pijnlijke keuzes gemaakt te worden, bij de mannen wel. ,,Ik heb tegenover Patrick benadrukt dat we hierbij geheel conform de selectieregels hebben gehandeld, die we in samenspraak met de coaches hebben opgesteld en die ook al lange tijd bekend zijn’’, zei De Wit na zijn gesprek met Roest.

Tuitert, olympisch kampioen op de 1500 meter en tegenwoordig analyticus bij de NOS, stond van tevoren achter de gekozen selectieprocedure, waarbij belangrijke pionnen alsnog naar voren kunnen worden geschoven om de kans op olympisch goud te vergroten. Wel had hij al twijfels over de sporttechnische langebaankennis van de driekoppige selectiecommissie, bestaande uit De Wit, oud-marathonschaatser Andries Kasper en oud-shorttracker Freek van der Wart.

,,Er is geen visie, geen leiderschap. Het is amateuristisch”, zegt Tuitert. ,,In de praktijk wordt er voor de ploegenachtervolging te weinig samen getraind op wedstrijdsnelheid. En worden te weinig jongens uitgeprobeerd. En op de massastart wordt niet samen geoefend. Er zijn geen jongens benaderd om het ook eens te proberen. Ik kan met name de bondscoach niet betrappen op enige strategie. Dan hoor ik hem roepen dat Kramer de strijd hard moet maken. Dat zijn allemaal nietszeggende, losse kreten. Alsof we terug zijn in 2006 en 2010, toen er een dag van tevoren in de kleedkamer even werd gezegd: jongens, we gaan de boel kapot rijden.’’

Toch trekt Tuitert het ook breder. De huidige onvrede is volgens hem óók aan de coaches en schaatsers te wijten. Hij ziet bij velen een gebrek aan initiatief. Als hij coaches spreekt, geven ze vooral elkaar de schuld. En Roest, die trekt pas na de daadwerkelijke selectie zijn mond open. Ook wordt er volgens Tuitert te weinig avontuurlijk gedacht. Maar wat graag had hij Kjeld Nuis of de jonge sprinter Merijn Scheperkamp met hun skeelerervaring eens op de massastart in actie gezien.

,,Er zijn allemaal jongens die zelf initiatief hadden kunnen tonen, of door de bondscoach gepolst hadden kunnen worden. Zo van: laten we eens wat proberen, zodat je tactisch verschillende kanten op kunt. Nu was er realistisch gezien niemand naast Bergsma voor de massastart en wordt voor Kramer gekozen omdat die een paar marathons heeft gereden. Dat vind ik echt te weinig om Roest niet op de 1500 meter te selecteren.”

Het chagrijn schaatst de komende drie dagen dus mee in Thialf. Roest besloot na even twijfelen toch te starten op de ploegachtervolging met Kramer en Bosker, van wie hij overigens zegt dat hij ze zelf niets kwalijk neemt. In aanloop naar Peking moet er worden gemasseerd, moet er ook goed worden gesproken, bijvoorbeeld door Kramer en Bergsma voor de massastart. Om het ergste zeer uit het verleden weg te nemen en als één blok voor Nederland te rijden. Dat begint nu, op de EK afstanden, het laatste internationale toernooi voor de Winterspelen, met de ergernis soms letterlijk verzameld op de vierkante meter.

,,Ze krijgen allemaal vragen voor de camera en iemand als Roest moet zich nu ook laten gelden. Dat mag dit weekend, maar daarna moeten de schaatsers het laten gaan, want het kost alleen maar negatieve energie’’, zegt Tuitert. Voor een analyticus als hij geldt dat niet. ,,Ik ga in Peking met een heel scherp oog kijken naar de ploegenachtervolging en de massastart. Als die mislopen, zal ik de eerste zijn die met zijn vragen een schot lost.’’