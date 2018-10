Cercle Brugge wil onderzoek naar bizarre degradatie uit 2015

De thuisclub kreeg ook een rode kaart van scheidsrechter Bart Vertenten, een van de verdachten in het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische voetbal dat deze week leidde tot tal van aanhoudingen.



,,Het loont de moeite dat de bevoegde instanties een onderzoek instellen naar het verloop van deze wedstrijd met de gekende dramatische afloop voor Cercle Brugge'', schrijft de club, die dat jaar via de play-offs degradeerde naar de tweede klasse. Afgelopen seizoen wist Cercle Brugge weer terug te keren op het hoogste niveau.



België is in de ban van een groot voetbalschandaal. Woensdag werden heel wat prominenten opgepakt en verhoord, onder anderen twee invloedrijke spelersmakelaars, twee scheidsrechters en trainer Ivan Leko van Club Brugge.