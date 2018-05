Cenk Tosun bezorgt Jahanbaksh en Iran beroerde avond

De hoofdrol was weggelegd voor iemand in een rood shirt. Cenk Tosun groeide uit tot de Turkse held door beide doelpunten te maken. De spits van Everton was al na zes minuten trefzeker en passeerde Alireza Beiranvand vijf minuten na rust opnieuw. In de slotfase deed Ashkan Dejagah vanaf de stip nog wat terug.



Iran is al bijna een jaar zeker van WK-deelname. Het land met behalve Jahanbakhsh ook Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad in de gelederen is ingedeeld in groep B met Spanje, Portugal en Marokko. Ghoochannejhad mocht alleen de laatste tien minuten meedoen bij de ploeg van Carlos Queiroz.