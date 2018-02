Cengiz Ünder wijst AS Roma de weg tegen Benevento

Garcia: 'Eindelijk hebben wij eens geluk'

11 februari Hoe Manu Garcia het gelijkspel tegen Excelsior beoordeelt? ,,Een punt, is een punt.’’ Volgens Garcia was het lastig voetballen tegen Excelsior. ,,Ze wisten hoe ze ons moesten bespelen op een manier waarop wij niet in ons spel konden komen.’’