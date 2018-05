Celtics winnen ook tweede finaleduel Eastern Conference

Jaylen Brown leidde de Celtics in Game 2 van de best-of-seven serie met 23 punten en zeven rebounds naar de zege. Terry Rozier maakte 18 punten.

LeBron James, die in de eerste wedstrijd (108-83) tot maar 15 punten kwam, scoorde 42 punten voor de Cavaliers en was daarbij ook nog goed voor 12 assists en 10 rebounds.

Het derde duel is zaterdagnacht in Cleveland. Boston verloor nog nooit een best-of-seven ontmoeting in de play-offs na een 2-0 voorsprong.