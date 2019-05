Celtic verovert achtste landstitel op rij en vijftigste in totaal

VIDEO Overwin­ning op UDI'19 voor Baronie een keerpunt na vier wedstrij­den zonder winst

11:36 Nee, ze hebben nog steeds niks in eigen hand. En dat ze na afgelopen week weer bovenaan de hoofdklasse B staan, is bij de gratie van het feit dat nummer twee Groene Ster twee wedstrijden minder gespeeld heeft. Maar wat was de blijdschap groot bij Baronie, toen vorige week op miraculeuze wijze in blessuretijd de overwinning werd binnengehaald tegen UDI’19. Trainer Jurriaan van Poelje is voorzichtig positief. ,,Deze overwinning was echt een keerpunt.”