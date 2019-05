Celtic schrijft historie: derde 'treble’ op een rij

Hearts kwam kort na rust op voorsprong via Ryan Edwards. De Franse aanvaller Odsonne Édouard bezorgde Celtic met twee doelpunten echter weer een hoofdprijs. De 21-jarige jeugdinternational benutte na een uur een strafschop en maakte in de 82e minuut de winnende treffer.



,,Dit gaan we nooit meer meemaken”, zei Lennon, die begin dit jaar als interim-manager terugkeerde bij Celtic na het vertrek van Brendan Rodgers naar Leicester City. ,,In drie jaar tijd negen prijzen pakken, dat is iets heel bijzonders.” De clubleiding heeft Lennon als beloning nu een vast contract aangeboden.