Celtic heeft eerste prijs van het seizoen al binnen

In de Schotse competitie werd Celtic al zeven keer op rij landskampioen, maar de eeuwige rivaal Rangers is na het faillissement inmiddels weer helemaal terug. De ploeg van coach Steven Gerrard, die van 2012 tot 2015 aanvoerder was onder Rodgers, won vanmiddag in Edinburgh met 1-2 van Hearts. Rangers gaat daardoor nu aan kop in de Schotse competitie met 30 punten na veertien duels. Dat is een punt meer dan Celtic, maar de regerend kampioen heeft wel een wedstrijd minder vanwege de League Cup-finale van vandaag.