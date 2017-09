Celtic-fan rent het veld op en maakt trappende beweging naar Mbappé

De trap was niet raak en de supporter werd flink uitgefloten op Celtic Park.



,,Die reactie zei alles", vertelde Celtic-coach Brendan Rodgers. ,,Het is op elk veld, bij elke club teleurstellend als zo'n supporter het veld op rent. Ik weet zeker dat de club flinke maatregelen neemt. Dit is niet iets wat hier thuis hoort."



Celtic ligt al bij de Europese voetbalbond UEFA onder het vergrootglas. In de afgelopen zes jaar is de club al elf keer bestraft voor wangedrag van de Schotse fans.



Ook sportief gezien was de prestatie van Celtic niet denderend. De kampioen van Schotland ging met 0-5 onderuit. De zwaarste Europese thuisnederlaag ooit.