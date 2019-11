Celta ontslaat trainer na weer een nederlaag

Interview Dost geniet bij Eintracht Frankfurt: ‘Hier ben ik op mijn plek’

7:50 Zijn naam ontbrak voor de verandering op het scoreformulier, maar de vreugde over de 5-1 zege op Bayern München was er niet minder om bij Bas Dost. ,,Dit was zó’n geweldige teamprestatie’’, zegt de spits van Eintracht Frankfurt.