Cazorla maakt na vier jaar ultieme comeback in Spaanse elftal

Cazorla kwam de afgelopen jaren door een hardnekkige enkelblessure amper in actie, maar heeft bij zijn oude club Villarreal zijn vorm hervonden. De aanvallende middenvelder moest de voorbije jaren als speler van Arsenal maar liefst acht operaties aan zijn rechterenkel ondergaan. Als gevolg van een infectie raakte hij een stuk van zijn achillespees kwijt. Bij Villarreal, de club waar Cazorla zijn carrière begon, kreeg hij vorig jaar de kans om weer helemaal fit te worden. Cazorla, die in 2008 en 2012 met zijn land de Europese titel veroverde, speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden in La Liga en maakte vier doelpunten. Luis Enrique beloont hem nu met een terugkeer in de nationale ploeg.

Luis Enrique

Normaal gesproken presenteert de bondscoach zelf in een filmpje de namen van zijn selectie, maar nu deed de Spaanse bond dat door alleen foto’s van de spelers in beeld te brengen, die verspreid over het nationale trainingscomplex waren opgehangen. Volgens Spaanse media is Luis Enrique al weken niet op kantoor geweest. Hij kampt nog altijd met dezelfde privéproblemen waardoor hij in maart de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta oversloeg. Met assistent Robert Moreno als eindverantwoordelijke op de bank won Spanje toen met 2-0.