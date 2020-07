Cazorla bezorgt Villarreal met assist in afscheidswedstrijd plek in EL

Dat Villarreal komend seizoen Europees voetbal zou gaan spelen, dat was al duidelijk. De nummer 5 had op de slotdag echter nog in eigen hand of het direct de groepsfase werd, of achtervolger Real Sociedad later vanavond de kans kreeg de ploeg naar de voorronde te verwijzen.



Daarom was in eigen huis winnen van Eibar cruciaal, en dat was precies wat gebeurde. Villarreal domineerde het balbezit, kreeg de grootste kansen maar verzuimde lange tijd op voorsprong te komen. Dat gebeurde pas in de 71ste minuut, nadat Cazorla de bal net buiten de middencirkel in de voeten gespeeld kreeg van André Anguissa. De huurling van Fulham rende door en kreeg de bal terug van ‘de Magiër’, kapte goalie Yoel Rodriguez uit en schoot raak. In de slotfase sloeg Villarreal nog driemaal toe. Topscorer Gerard Moreno nam zowel de 2-0 als de 3-0 voor zijn rekening, invaller Moi Gomez scoorde diep in de blessuretijd de 4-0.