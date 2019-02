Cavani scoort en valt geblesseerd uit bij PSG

zondag 1B LIVE | Rood-Wit met mes tussen de tanden begonnen aan derby tegen koploper Moerse Boys

18:45 Rood-Wit ontvangt zaterdagavond Moerse Boys. Tijdens de streekderby op 't Heike staat er een bult prestige op het spel. Daarnaast zal de gasten er veel aan gelegen zijn de eerste plaats in de eerste klasse te consolideren. Het elftal van Jurgen Arnouts is in 2019 nog altijd ongeslagen. Maar ook de thuisploeg, onder leiding van oefenmeester Jack Sweres, is met een zege goed aan het kalenderjaar begonnen. Rood-Wit zal de gasten uit Klein-Zundert vol vertrouwen ontvangen.