Cavani en Neymar bezorgen Henry volgende grote nederlaag

Thierry Henry (41) beleefde vanavond de volgende teleurstelling in zij nog prille trainersloopbaan. Zijn ploeg AS Monaco verloor in het Stade Louis II met 0-4 van Paris Saint-Germain, dat ook de dertiende competitiewedstrijd in de Ligue 1 won.

Paris Saint-Germain gaat aan kop in de Franse competitie met 39 punten na dertien duels en een indrukwekkend doelsaldo van 45 goals voor en 7 tegen. Vanavond nam de Uruguyaanse spits Edinson Cavani drie goals voor zijn rekening voor de ploeg uit de Franse hoofdstad. Neymar zorgde in de 64ste minuut vanaf elf meter voor de 0-4 eindstand.

AS Monaco werd in het seizoen 2016/2017 nog kampioen van Frankrijk en reikte dat seizoen tot de halve finales van de Champions League, maar daarna volgde een grote exodus van alle sterren. Er kwamen honderden miljoenen euro's binnen, maar de selectie is flink verjongd en verzwakt. AS Monaco staat nu op een negentiende plaats in de competitie met slechts zeven punten na dertien duels.

Afgelopen dinsdag verloor AS Monaco ook al met 0-4 voor eigen publiek. Toen was Club Brugge de tegenstander in de Champions League, waarin ook een roemloze uitschakeling dreigt. Sinds de komst van Henry verloor AS Monaco vier keer en waren er twee gelijke spelen.

Volledig scherm Neymar schudt de hand van Thierry Henry. © REUTERS

Volledig scherm Thierry Henry. © REUTERS