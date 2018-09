Catalaanse Willem II'er Llonch hoopt dat Barcelona altijd verliest

Wat er gevraagd werd? ,,Naar de belangrijkste kwaliteiten van PSV natuurlijk", zegt Llonch, die op die vraag makkelijk een antwoord kon geven. Met Willem II verloor hij een paar weken geleden immers met 6-1 in Eindhoven. ,,Ik heb gezegd dat PSV razendsnelle vleugelspelers heeft en gevaarlijk uit kan breken."



In Catalonië was er ondanks de 1-2 zege van de club afgelopen weekeinde veel kritiek op Barcelona. Maar Llonch verwacht dat de grote spelers tegen PSV wel weer op zullen staan en dat de Eindhovense club weinig kans maakt.



Toch is de Spanjaard vanavond groot supporter van PSV. Want de voetballer uit Sitges is hartstochtelijk fan van die andere club uit Barcelona, Espanyol. ,,Dan hoop je dat Barcelona verliest, altijd", zegt Llonch.