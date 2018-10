Cassano niet onder de indruk van Icardi

Cassano, die deze maand officieel een punt achter zijn voetballoopbaan zette:,,Icardi had aanvallers als Ronaldo en Christian Vieri nooit uit de basis gespeeld”, zegt de ooit begenadigde aanvaller die zich vooral buiten het veld liet gelden met zijn korte lontje en zijn uitspattingen in het nachtleven. ,,Toen ik in 1999 begon met professioneel voetballen speelde Andrea Pirlo bij degradatiekandidaat Reggina. Je had toen goede aanvallende spelers zoals Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero en ik, maar ook uitstekende verdedigers. Tegenwoordig is alles anders.”

Cassano vindt het niveau van de Serie A bedroevend. ,,Ik wil niet als een snob overkomen maar ik vergelijk het gewoon met mijn generatie. En in mijn ogen zou Icardi niet zijn opgevallen in mijn tijd”, is Cassano duidelijk over de 25-jarige Argentijn, die in 200 competitiewedstrijden (voor Inter en Sampdoria) 117 doelpunten maakte. Cassano speelde precies twee keer zoveel wedstrijden in de Serie A als Icardi en scoorde 113 keer.