Casper Ruud start ATP Finals met zege, Jean-Julien Rojer verliest van debutanten

Zorgen voor Oranje: Denzel Dumfries valt in aanloop naar WK in Qatar uit met knieblessu­re bij Inter

Een week voor de start van het WK voetbal 2022 in Qatar is Denzel Dumfries uitgevallen met een knieblessure. Hij speelde met zijn club Inter Milaan op bezoek bij Atalanta Bergamo, maar ging er na ruim zeventig minuten bij zitten. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure is en of zijn WK in gevaar komt.

16:25