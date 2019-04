Casillas is ‘Koning Champions League’

Liefst drie keer mocht Casillas de Champions League omhoog houden: in 2000, 2002 en 2014. In totaal won hij liefst 101 Champions League-wedstrijden, een record dat hij deelt met Ronaldo. En daar houdt het nog niet op met de fraaie statistieken. Van alle doelmannen wist Casillas het vaakst zijn doel schoon te houden: 57 keer. Gianluigi Buffon en Edwin van der Sar volgen op een tweede plek met beiden 51 clean sheets.



Casillas is momenteel bezig aan zijn twintigste seizoen op rij in het kampioenenbal en door zich met FC Porto te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League reikte Casillas alweer voor de negentiende keer tot die fase. Geen andere speler deed hem dat na.



Hij is inmiddels 37 jaar oud, wordt in mei 38, maar de sleet lijkt er bij Casillas nog lang niet op te zitten. Onlangs nog verlengde de 167-voudig recordinternational van Spanje zijn contract bij FC Porto, waar hij sinds de zomer van 2015 keeper is, tot medio 2020 met zelfs nog een optie op nóg een jaar. Als hij dat extra jaar ook nog afmaakt, is hij veertig jaar oud. Nog genoeg tijd om zijn records aan te scherpen dus.