Casillas en Real weer bij elkaar: ‘Trots om naar huis te komen’

Vertrek

De nieuwe rechterhand van José Ángel Sánchez was tot 2012 onomstreden in het doel van Real. Totdat hij op een decemberavond in 2012 tegen Malaga door José Mourinho op de bank werd gehouden voor Antonio Adán. Dit was de eerste keer in tien jaar tijd dat de Spanjaard niet in actie kwam tijdens een competitiewedstrijd. Mourinho kocht in de winterse transferwindow Diego López weg bij Sevilla en hield de publiekslieveling de rest van zijn tijd bij Real op de bank.