Casemiro redt Real met heerlijke pegel

Casemiro schoot van ver buiten het zestienmetergebied raak, via de vingertoppen van doelman Tomas Vaclik. Voor de Braziliaan was het in de competitie zijn eerste doelpunt dit seizoen. In blessuretijd besliste Luka Modric het duel met de tweede treffer.



Scoren bleek opnieuw lang lastig voor Real, dat na twintig duels pas op dertig treffers staat. Door de benauwde zege nam de komende tegenstander van Ajax in de Champions League de derde plaats van Sevilla over. Real heeft zeven punten minder dan FC Barcelona, dat zondag tegen CD Leganés speelt.



Bij Sevilla bleef Quincy Promes buiten het basisteam. De Oranje-international viel kort voor het doelpunt van Casemiro in. De van Ajax overgekomen verdediger Maximilian Wöber zat nog niet bij de selectie van Sevilla.