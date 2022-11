CAS moet oordelen over veelbesproken kunstrijdster Kamila Valieva: ‘Zit geen schot in de zaak’

Een dag nadat ze met Rusland de landenwedstrijd had gewonnen, kwam naar buiten dat ze enkele maanden voor de Spelen positief had getest op een verboden middel.

Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Peking ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats. Het WADA wil nu het eindoordeel van het Russische antidopingbureau Rusada weten, maar die weigert de gegevens openbaar te maken omdat de schaatsster destijds minderjarig was.

,,Hoewel we Rusada formeel hebben aangemaand om de zaak Kamila Valieva snel op te lossen, zit er geen schot in de zaak. Daarom kan ik bevestigen dat het WADA de zaak nu officieel naar het sporttribunaal CAS heeft verwezen”, meldt WADA-voorzitter Witold Banka op Twitter. Zijn organisatie vindt dat de zaak openbaar is sinds Valieva in Peking verzeild raakte in de dopingaffaire. Valieva kreeg in China volop steun van IOC-baas Thomas Bach.