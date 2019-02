'Cartoon Serena Williams niet racistisch'

De tekening van illustrator Mark Knight werd door critici als zeer ongepast beschouwd. De krant besloot de controversiële cartoon in september te herplaatsen. ,,Als de zelfbenoemde censoren van Mark Knight het voor het zeggen krijgen wordt ons nieuwe politiek correcte leven inderdaad heel saai'', voegde de Herald Sun daaraan toe in een hoofdredactioneel commentaar op de voorpagina. ,,De tekening drijft terecht de spot met slecht gedrag van een tennislegende'', twitterde hoofdredacteur Damon Johnston.



De Raad voor Journalistiek zegt een aantal klachten te hebben ontvangen. De cartoon is echter niet in strijd met de normen in de media, aldus de raad.