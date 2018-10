Carrick twee jaar in depressie na verloren Champions Leaguefinale

Steeds vaker komen verhalen van topvoetballers naar buiten waarin zij open zijn over mentale problemen, waarmee ze worstelden tijdens hun carrière. Michael Carrick is de laatste speler in dat rijtje: de middenvelder kreeg een depressie na de verloren Champions Leaguefinale in 2009.

De middenvelder van Manchester United verloor de bal in aanloop naar de 1-0 aan Andrés Iniesta waarna Samuel Eto'o de openingstreffer voor Barcelona kon maken.



Aan The Times vertelt Carrick, tegenwoordig assistent-trainer bij Manchester United dat het zijn grootste dieptepunt uit zijn carrière was. ,,En ik weet eigenlijk niet waarom. Ik dacht alleen maar dat ik mijzelf heb laten zitten in de grootste wedstrijd van mijn carrière. Ik voelde me depressief, ik was heel erg down. Ik beschrijf het als een depressie, want het was niet een kortstondig iets."

,,Ik voelde me wel vaker slecht of verschrikkelijk na sommige wedstrijden, maar na een paar dagen was dat wel over. Dit duel kon ik maar niet van me afzetten. Het was een vreemd gevoel."

Een jaar na de finale begon het WK in Zuid-Afrika en Carrick moet toegeven dat hij bijna terugkeerde naar huis. ,,Het was de zwaarste tijd in mijn depressie. Hoewel het mijn droom was om te spelen op een WK, wilde ik eigenlijk naar huis."

