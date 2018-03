Carrasco redt flauwgevallen Gaitán

'Erik Zabel was een kleptomaan'

18:41 Een opmerkelijk nieuwtje in het vandaag verschenen boek De Massaspurt. Voormalige Milram-teambaas Gerry van Gerwen vertelt daarin dat zijn spurter Erik Zabel een 'kleptomaan' was. ,,In de team kon hij geen shirtje of bidon laten liggen. Na vermoedens en geruchten probeerden we het te te bewijzen. We legden iets weg en toen betrapten we hem. (...) Sindsdien deden we in de teambus alles op slot."