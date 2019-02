Carlos Queiroz bondscoach van Colombia

Neergescho­ten Abdellaoui (43) wilde voorbeeld zijn voor jonge Marokkanen, maar belandde in grote problemen

16:24 BREDA - Oud-voetballer Yassine Abdellaoui begaf zich al tijdens zijn voetbalcarrière in zaakjes die aanschuren tegen het criminele circuit. De inmiddels 43-jarige geboren Bosschenaar stond een paar keer voor de rechter in onder meer een slepende witwaszaak. Woensdagavond beleefde hij een nieuw dieptepunt, toen hij werd neergeschoten in Amsterdam. Onderzoek moet uitwijzen of de kogels voor hem bedoeld waren.