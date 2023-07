Carlos Alcaraz (20) kraakt de moeilijkste code: ‘Als je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen’

Met samenvattingAls je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen, is het motto van Carlos Alcaraz. Daarom is zijn Wimbledontitel van grotere waarde dan zijn eerste grandslamzege, vorig jaar op de US Open. Hij moest nu Novak Djokovic zien te ontmantelen, en slaagde met vlag en wimpel.