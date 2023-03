Carlo Ancelotti zet Real Madrid op scherp: ‘Voor ons ingewikkelder dan voor Liverpool’

Real Madrid kan woensdagavond beschikken over Karim Benzema tijdens het thuisduel met Liverpool in achtste finales van de Champions League. Dat bevestigde Carlo Ancelotti tijdens de persconferentie vandaag. De oefenmeester stelt verder dat hij ondanks een comfortabele uitgangspositie op zijn hoede is voor het gevaar van de nummer zes uit de Premier League.

Real Madrid won de uitwedstrijd tegen Liverpool met 5-2, na een achterstand van 2-0. Benzema scoorde tweemaal op Anfield, net als Vinícius Júnior. Benzema kampte verleden week met een enkelblessure, die hem afgelopen weekend de competitiewedstrijd tegen Espanyol kostte. De Franse spits is voor het treffen met Liverpool dus weer helemaal fit.

Real Madrid gaat aanvallen

Ancelotti kan Benzema goed gebruiken, want hij vertelt dat zijn ploeg niet van plan is om achterover te gaan leunen. ,,We gaan geen berekeningen maken. We gaan het niet helemaal dichttimmeren achterin. Het plan is om ons beste aanvallende voetbal spelen, want dat heeft ons succes gebracht. We willen de wedstrijd winnen. De spelers staan daar ook achter.”

Aanval is de beste verdediging, zo vindt de Italiaanse trainer. Ancelotti verwacht een open wedstrijd en heeft zijn ploeg er op voorbereid dat er zowel goed verdedigd als aangevallen moet worden. ,,De wedstrijd van morgen is ingewikkelder voor ons dan voor Liverpool. Zij zullen hoe dan ook vanaf de eerste minuut op hun best zijn. Het resultaat van de vorige wedstrijd brengt enig gevaar met zich mee, maar we zullen proberen er vanaf het begin vol voor te gaan. Wij hebben meer twijfels dan onze tegenstanders.”

Relatie met Eden Hazard

Eden Hazard kwam de voorbije jaren wegens aanhoudend blessureleed nauwelijks uit voor Real Madrid. Ook nu hij fit is, komt de aankoop van 115 miljoen euro niet veel aan spelen toe. De 32-jarige Belg steekt zijn frustratie over het feit dat Vinícius Júnior steevast de voorkeur niet onder stoelen of banken.

,,De relatie is niet bekoeld. Hij is heel eerlijk geweest. We praten niet veel en dat is de waarheid", stelt Ancelotti. ,,Vaak is het een kwestie van karakter, je voelt je beter bij de ene persoon dan bij de andere. Ook al praten we niet veel en speelt hij niet, het belangrijkste is dat hij mij respecteert. Ik hecht daar veel waarde aan en ik respecteer hem op dezelfde manier.”

