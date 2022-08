Carlo Ancelotti en Jürgen Klopp zijn gek op vijf wissels, Pep Guardiola niet zo

Botic van de Zandschulp loopt tweede ATP-finale mis door verrassen­de nederlaag: ‘Baan niet in mijn voordeel’

Botic van de Zandschulp is er op het ATP-toernooi van Winston-Salem niet in geslaagd de finale te halen. De nummer 23 van de wereld verloor in de halve eindstrijd in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino: 6-0, 6-4.

27 augustus