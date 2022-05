Carlo Ancelotti bovenaan het Champions League-lijstje: ‘Ik ben nu de man van het record’

Ancelotti (62) werd de eerste trainer met vier eindzeges in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Hij overtrof de Engelsman Bob Paisley en de Fransman Zinédine Zidane, die met respectievelijk Liverpool (1977, 1978 en 1991) en Real (2016, 2017 en 2018) drie keer kampioen van Europa werden. ,,We hebben in de knock-outfase veel zware wedstrijden moeten spelen, maar we gaven nooit op.”

Ancelotti is bezig aan zijn tweede periode bij de ‘Koninklijke’. Hij had Real in 2014 ‘La Décima’ bezorgd, de tiende eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Ancelotti, die als trainer van AC Milan in 2003 en 2007 al de Champions League had gewonnen, werkte daarna bij Bayern München, Napoli en Everton. De gelouterde Italiaan keerde vorig jaar terug in Madrid en won met Real achtereenvolgens de Spaanse Supercup, de landstitel en zaterdag ook weer de Champions League. ,,Het is een ongelooflijk seizoen geweest.”