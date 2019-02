Cardiff City houdt Sala altijd in gedachten

Hij speelde nooit voor Cardiff City, maar toch zal Emiliano Sala voor altijd in de gedachten blijven van iedereen die betrokken is bij de club uit Wales. ,,We bieden ons meest oprechte medeleven en condoleances aan aan de familie van Emiliano’', staat in een korte verklaring op de website van Cardiff City. ,,Hij en David zullen voor altijd in onze gedachten zijn.’'

Donderdagavond bleek dat het lichaam dat eerder in de week was aangetroffen in het vliegtuigwrak op de bodem van Het Kanaal van Sala is. De Argentijnse spits zou op 21 januari per vliegtuig van zijn oude club Nantes naar zijn nieuwe werkgever in Cardiff vliegen. Boven Het Kanaal verdween het eenmotorige toestel van de radar. Het vliegtuig werd zondag, na een lange zoektocht, gelokaliseerd op de zeebodem.

,,Rust in vrede Emiliano’', schrijft David Mearns, gespecialiseerd in het zoeken naar scheepswrakken, die door de familie van Sala was ingeschakeld om het verdwenen vliegtuig te vinden. ,,Ik ben blij dat ik Romina, Mercedes en de hele Sala-familie de afgelopen twee weken een beetje heb kunnen helpen. Maar ik leef ook mee met de familie en vrienden van David Ibbotson, voor wie het verlies hetzelfde is.’'

Het lichaam van piloot Ibbotson is nog altijd spoorloos.