Captain Williams neemt het op voor Koeman: 'Team staat volledig achter hem'

,,We mogen hem allemaal graag”, zegt Williams in The Independent. ,,Het is niet makkelijk voor hem op dit moment. Hij blijft echter vasthouden aan zijn filosofie en blijft het juiste doen. Koeman zit er bovenop en houdt het team bij elkaar.”



Williams ging donderdag in de Europa League tegen Olympique Lyon voorop in de strijd. Ondank een doelpunt van de Welshman ging ook dat duel verloren. Morgen wacht met een thuiswedstrijd in de competitie tegen Arsenal opnieuw een zware opgave. ,,We moeten simpeler spelen, voor elkaar door het vuur gaan”, zei Koeman gisteren. ,,Op dit moment missen we het vertrouwen en de kwaliteit.”



Aan de inzet van Williams zal het in elk geval niet liggen. ,,Wij zullen hard ons best blijven doen voor hem en het spreekt vanzelf dat het team volledig achter hem staat.“



De wedstrijd tussen Everton en Arsenal wordt morgen om 14.30 uur uitgezonden door Ziggo Sport. Op deze site kunt u een liveblog volgen.