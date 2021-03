Canadese tiener wint zonder setverlies WTA-toernooi Monterrey

Samenvatting Ro­ma-coach Fonseca na zege Napoli: ‘Mijn team speelde zonder lef en karakter’

1:18 Napoli heeft de uitwedstrijd bij AS Roma met 0-2 gewonnen. Dries Mertens was de grote man in Stadio Olimpico met twee goals. Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij AS Roma, in april de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League.