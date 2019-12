Canadees succes met Nederlands tintje op 3000m

Voor Blondin, getraind door de Fries Remmelt Eldering, was het zaterdag haar vijfde opeenvolgende zege in de wereldbeker. Vorig weekeinde won ze in Kazachstan goud op de 1500 meter, de 5000 meter en de ploegachtervolging.

Wereldkampioene Martina Sablikova eindigde in Nagano als tweede in 4.01,97. De Tsjechische bleef wel leidster in het gecombineerde wereldbekerklassement (3 en 5 kilometer). De Canadese Isabelle Weidemann pakte brons in Japan met een tijd van 4.03,05. Reina Anema kwam als enige Nederlandse in actie en reed de zesde tijd: 4,05,90.