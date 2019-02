Canada te sterk voor Oranje in Fed Cup

Spetteren­de slotdag WK afstanden met massastart en 1500 meter

10:26 De slotdag van de WK afstanden is een overzichtelijke dag op papier: de vrouwen en de mannen rijden een 1500 meter en er is een massastart – waardoor het ook direct gedaan is met het overzicht. Want op de massastart op de WK zijn tussensprints, maar voor de eindzege is het simpel: degene die aan het einde als eerst over de finish gaat, is de winnaar.