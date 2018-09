Canada met kopman Raonic tegen Oranje in Davis Cup

Viviani klopt Sagan met overmacht in massa­sprint

19:29 Elia Viviani heeft in de tiende Vuelta-etappe voor de tweede maal in een massasprint toegeslagen. De Italiaan van Quick-Step was ruimschoots sneller dan Peter Sagan, die tweede werd voor Giacomo Nizzolo. Danny van Poppel was op de zesde plek de beste Nederlander. Simon Yates behield de rode trui.