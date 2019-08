Campbell geeft er na acht maanden plots de brui aan bij Macclesfield

Campbell streek in november 2018 neer bij Macclesfield. De ploeg verkeerde destijds in een benarde situatie aangezien het onderaan stond in de League Two. De komst van Campbell bleek een goede zet want dankzij een indrukwekkende reeks werd degradatie voorkomen.



Na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen, waarvan Macclesfield er twee won, stapt Campbell dus plotseling op. Volgens beide partijen gaan ze in goed overleg uit elkaar. De oud-verdediger bedankt Macclesfield voor de kans die de club hem bood en de ‘fantastische leercurve’ die hij daardoor kon doormaken.