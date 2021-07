Calvin Stengs in Nice om te onderhandelen over transfer

NAC-aanvoerder Dion Malone start Gold Cup met nederlaag

13:28 De openingswedstrijd van Suriname in de strijd om de Gold Cup is voor Dion Malone op een flinke domper uitgelopen. Maandagnacht werd in het Amerikaanse Orlando met 2-0 verloren van Jamaica waardoor een vroege uitschakeling voor de ambitieuze Surinamers niet ondenkbeeldig is.