Callum Ilott reserverijder bij Formule 1-team Alfa Romeo

Verstappen over zijn nieuwe mindset, zijn betere auto en zijn kansen in Portugal

11:37 Max Verstappen heeft veel zin in de Grote Prijs van Portugal, komend weekeinde de derde race van dit jaar in de Formule 1. Zeker na zijn sterke overwinning in de Grote Prijs van Emilia Romagna blaakt de coureur van Red Bull van het zelfvertrouwen. ,,Het gevoel dat ik nu in iedere race kan meedoen om de winst en ook voor poleposition kan gaan, geeft een hele andere mindset”, zegt de Nederlander in een vooruitblik van zijn team Red Bull.