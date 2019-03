Callum Hudson-Odoi de nieuwste tienersensatie bij Engeland

Callum Hudson-Odoi is pas 18 jaar en 4 maanden oud, maar heeft in de weinige wedstrijden die hij tot nu toe speelde zijn talenten al duidelijk laten zien. Hudson-Odoi heeft het talent niet van een vreemde. Zijn Ghanese vader Bismark Odoi speelde voor de Ghanese topclub Heart of Oak, voor hij naar Engeland verhuisde. Op zesjarige leeftijd speelde Hudson-Odoi al in de jeugd van Chelsea, waar hij vervolgens alle jeugdteams doorliep. Bradley Hudson-Odoi, de dertigjarige broer van Callum, speelde in de jeugd van Fulham en speelt nu al tien jaar bij verschillende clubs in op semi-profniveau in Engeland.

Weinig speeltijd in Premier League

Hudson-Odoi maakt bij Chelsea een stormachtige ontwikkeling door, al krijgt hij dit seizoen vooral speeltijd op de donderdagavond in de Europa League. Zijn talent is in de rest van Europa dan ook niet onopgemerkt gebleven. De speler wordt begeerd door diverse topclubs. Zo hebben Borussia Dortmund, Bayern München, Liverpool en Manchester United hun interesse al getoond in de talentvolle vleugelaanvaller. Hudson-Odoi ziet een vertrek bij Chelsea zelf ook wel zitten, want bij de club uit Londen komt hij maar mondjesmaat aan de bak. In de Premier League heeft hij het vooralsnog moeten doen met zes invalbeurten en een totale speeltijd van 119 minuten. Ter vergelijking: viervoudig Engels international Jadon Sancho, die vandaag 19 jaar werd, speelde dit seizoen al 35 wedstrijden voor Borussia Dortmund. Daarin was hij al goed voor negen goals en zeventien assists.

In tegenstelling tot Chelsea-coach Maurizio Sarri ziet Gareth Southgate het wél zitten in de jongeling. De Engelse bondscoach staat erom bekend dat hij graag talenten de kans geeft en nam nu ook Hudson-Odoi op in de selectie voor deze interlandperiode. Hudson-Odoi maakte vrijdagavond als invaller zijn interlanddebuut tegen Tsjechië, dat met 5-0 werd verslagen op Wembley. Hudson-Odoi viel twintig minuten voor tijd in voor uitblinker Raheem Sterling, die drie goals maakte tegen Tsjechië. Dat maakt Hudson-Odoi met 18 jaar, 4 maanden en 15 dagen de jongste debutant voor Engeland in een officiële interland. Spelers als Theo Walcott, Wayne Rooney en Raheem Sterling waren nog 17 jaar, maar zij debuteerden allen in een vriendschappelijke interland.

