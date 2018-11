Calderon doet weer Formule 1-test bij Sauber

De 25-jarige autocoureur was vorige maand de eerste vrouwelijke coureur uit Latijns-Amerika die een Formule 1-wagen bestuurde, tijdens een dag van filmopnamen op het Hermanos Rodriguez-circuit in Mexico-Stad.

Calderon is de eerste vrouw die een Formule 1-wagen bestuurt sinds Susie Wolff. De Britse die ondertussen gestopt is kwam bij twee vrije trainingen de baan op voor het team van Williams. In de Formule 1-races is er geen vrouwelijk coureur meer geweest sinds de Italiaanse Lella Lombardi in 1976.