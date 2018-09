Cahill krijgt afscheidswedstrijd tegen Libanon

'Vloet strijkt twee ton op in Serie A, De Vrij best betaalde Nederlan­der'

11:29 Stefan de Vrij is de Nederlander met het hoogste jaarsalaris in de Serie A. De verdediger van Inter strijkt per jaar 3.8 miljoen euro op. Dat steekt schril af bij wat Cristiano Ronaldo bij Juventus binnenhaalt: 31 miljoen euro, zo becijfert Gazetta dello Sport. Voormalig NAC-speler Rai Vloet kan bij Frosinone jaarlijks twee ton bijschrijven.